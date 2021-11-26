Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В конце ноября погода в Москве будет облачной, временами ожидаются небольшие осадки. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в центре погоды «Фобос».

Согласно сообщению синоптиков, в понедельник воздух прогреется до 5–6 градусов тепла, но уже во вторник температура опустится до нуля. В ночь на среду, 1 декабря, ожидается заметное похолодание. В это время температура опустится до минус 4–5 градусов. Днем в среду чуть потеплеет — до минус двух — нуля градусов.

— В среду, когда температура в ночные часы перейдет на минус, выпадет небольшой снег. Осадки небольшие, но полностью их исключать нельзя, — рассказали синоптики.

Уточняется также, что в Москве временами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, но в дневные часы температура может оставаться положительной, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого синоптик пообещал резкое понижение атмосферного давления в столице в последний день осени. Понижение достигнет своего барического дна и составит 721 миллиметр ртутного столба, что на 25 единиц ниже нормы.

25 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица располагает примерно десятью тысячами единиц техники, которая начинает работать в «боевом режиме» при первом снегопаде. При этом без реагентов обойтись не получается, иначе транспортная система перестанет функционировать, объяснил мэр.