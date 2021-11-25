«Барическое дно»: синоптик предупредил о понижении атмосферного давления в Москве

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Атмосферное давление в последний день осени в столице сильно опустится. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Ожидается существенное понижение атмосферного давления, которое достигнет своего барического дна и составит 721 миллиметр ртутного столба, что на 25 единиц ниже нормы, — цитирует синоптика РИА Новости.

До этого Тишковец заявил, что осень простится с москвичами субтропическим ливнем. По его словам, последние дни ноября в столице окажутся рекордно теплыми, а за 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков.

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что существует несколько способов, которые помогут метеозависимым людям пережить период низкого атмосферного давления. По словам специалиста, лучше всего готовиться к понижению атмосферного давления заранее. Она советует начать с физических упражнений.

Кроме того, Чернышова порекомендовала в период низкого давления стараться высыпаться, не злоупотреблять кофе, а выбирать другие бодрящие напитки. Для этой цели подойдут травяные сборы с женьшенем, зверобоем или китайским лимонником, а также горячий напиток с лимоном и имбирем.