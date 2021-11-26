СК попросил суд арестовать руководство больницы ФСИН в Саратове

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СК обратился в Волжский суд Саратова с ходатайствами об аресте начальника туберкулезной тюремной больницы (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области и главы отдела безопасности учреждения по делу о пытках. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 26 ноября.

— ГСУ СК РФ обратилось в Волжский районный суд Саратова с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику ФКУ ОТБ-1 Гаценко П. А. и начальнику отдела безопасности ФКУ ОТБ-1 Мальцеву С. В. Органами предварительного следствия Гаценко П. А. и Мальцев С. В. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 — пункта «а» части 2 статьи 132 УК РФ («Соучастие в насильственных действиях сексуального характера»), — говорится в сообщении.

Ходатайства рассмотрят на закрытых судебных заседаниях 26 ноября, отмечается на сайте суда.

6 октября сообщалось, что экс-директор ФСИН Александр Калашников подписал указ об увольнении начальника тюремной больницы в Саратовской области, где пытали заключенных. Также вместе с начальником больницы уволены еще три сотрудника.

Все четверо уволены «по отрицательным мотивам». В одной из тюрем под Саратовом в отношении заключенного совершали действия насильственного характера.

Соответствующее видео появилось в Сети 4 октября. По словам автора публикации, надругательство было зафиксировано в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН под Саратовом.

СК возбудил еще четыре уголовных дела по факту пыток заключенных. Уточняется, что два дела возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера», еще два — по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения».