Спасатели предупредили о начале ледостава на водоемах в Подмосковье

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На водоемах Подмосковья начался ледостав. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщила пресс-служба ГКУ «Мособлпожспас», предупредив, что выходить на неокрепший лед в этот период крайне опасно.

— С наступлением первых заморозков на водоемах Подмосковья уже начался ледостав. Однако первый лед является самым коварным, и выход на ледяную поверхность водных объектов в этот период категорически запрещен, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что особенно это предупреждение касается детей и рыбаков.

— Как правило, выход на неокрепший лед в лучшем случае заканчивается холодной ванной. Однако долгое пребывание в холодной воде может привести к летальному исходу, — цитирует начальника ведомства Геннадия Пестова агентство городских новостей «Москва».

По его словам, лед может выдержать человека только при устойчивой минусовой температуре воздуха. Его безопасной толщиной считается не менее 7 сантиметров. При этом Пестов предупредил, что поверхность водоема промерзает неравномерно.

— Самый тонкий лед находится у берегов, в местах слияния рек, около вмерзших предметов, в местах слива в водоемы теплых вод и стоков. Этих опасных мест нужно избегать не только в период становления льда, но и в самые устойчивые морозы, — резюмировал руководитель противопожарно-спасательной службы.

До этого сообщалось, что в пятницу, 26 ноября, на ВДНХ начнет работу самый большой каток столицы. В этот день для посетителей запланированы театральные постановки, выступления, а также диджей-сеты. Темой сезона станет «Сказочная зима». Каток будет работать до 27 февраля 2022 года.