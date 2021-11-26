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Первый случай заболевания штаммом B.1.1.529 зафиксировали в Бельгии

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Первый случай заболевания штаммом B.1.1.529 зафиксировали в Бельгии
Фото: АГН Москва

Первый случай заражения штаммом коронавируса B.1.1.529 выявлен в Бельгии. Об этом сообщил глава Минздрава страны Франк Ванденбрук в пятницу, 26 ноября.

— В Бельгии зарегистрирован один случай заражения этим штаммом, — рассказал министр.

При этом пока нет медицинских подтверждений, что данный вариант опаснее «дельты», приводит слова Ванденбрука LN24.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созовет чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече будут говорить о так называемом варианте B.1.1.529 SARS-CoV-2.

Эксперты обсудят, стоит ли считать его «вызывающим беспокойство» или «вызывающим интерес». Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ.

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После этого было решено созвать экстренное совещание. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.

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