Зеленский пожаловался на невозможность отдохнуть в Киеве из-за СМИ

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что из-за журналистов он больше не может отдохнуть в Киеве.

— Благодаря вам у меня больше нет места в Киеве, где я могу отдыхать. Это неправильно, — рассказал глава государства.

Из-за журналистов его дети не могут быть без охраны и почти никогда ничего не празднуют, добавил он. Зеленский, по собственному признанию, живой человек и обладает правом на личную жизнь, передает РИА Новости.

26 ноября Зеленский вступил в словесный конфликт с журналистом Юрием Бутусовым в ходе пресс-марафона. Тактика главы государства, как уверен последний, заключается в том, чтобы оболгать людей, а затем «весело уйти».

Зеленский должен прийти на допрос к следователю по делу о захвате бойцов ЧВК «Вагнер», добавил Бутусов. Украинский лидер в свою очередь обвинил Бутусова в работе на олигарха Игоря Коломойского. Зеленский напомнил, что был в нормальных отношениях с журналистом, когда стал президентом.

Однако Бутусов, по мнению главы государства, вскоре обиделся на него из-за того, что не получил никакой должности. По его словам, журналист виновен в гибели людей в Донбассе, так как он опубликовал информацию об использовании беспилотника Bayraktar.