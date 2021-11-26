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Врач раскрыл неочевидный способ снизить давление и уровень сахара

Иван Юминов

Общество
Врач раскрыл неочевидный способ снизить давление и уровень сахара
Фото: Pexels

Эффективным способом снижения уровня сахара в крови и борьбы со стрессом является пение. Об этом заявил британский врач Майкл Мосли.

— Мне нравится исполнять песни, пока я за рулем или в душе, и, к счастью, исследования показывают, что пение — это хороший способ уменьшить уровень гормона стресса кортизола. Это должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови, — рассказал специалист.

Несколько лет назад ему требовалось снизить кровяное давление у пациентки перед операцией. Для этого она стала петь про себя, и спустя 20 минут ее давление снизилось до необходимого уровня, приводит слова Мосли Express.

19 ноября доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург раскрыл неожиданные факты про кофе. Так, напиток обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом, которые оказывают полифенолы.

Онкостатичное действие распространяется на печень и другие органы, которые могут быть поражены опухолью. Кроме этого, кофе защищает от потери слуха. Исследования показали, что мужчины, которые пьют три–четыре чашки напитка в день, с возрастом сохраняют свой слух в отличие от тех, кто его не употреблял.

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