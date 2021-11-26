Прибывший в Москву из-за неполадок самолета глава МИД Швейцарии прервет поездку в КНР

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Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, приземлившийся в Москве, не сможет продолжить поездку в Китай. Об этом сообщили в МИД страны в пятницу, 26 ноября.

— Мы рассмотрели различные варианты. К сожалению, в настоящий момент невозможно продолжить путешествие в Китай, — говорится в сообщении.

Таким образом, Кассис вернется в Швейцарию, отмечается в Twitter ведомства.

26 ноября сообщалось, что самолет швейцарских ВВС, летевший из Новосибирска в Ханчжоу, отправился в Москву по технической причине. Борт вылетел после устранения неисправности в аэропорт «Домодедово» по технической причине, вскоре он благополучно приземлился.

Одним из пассажиров воздушного судна является Кассис. Ожидалось, что министр встретится 27 ноября с китайским коллегой Ван И. Стороны намеревались обсудить развитие двусторонних отношений.