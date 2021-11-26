Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Летевший в Китай самолет с главой МИД Швейцарии перенаправили в Москву

Иван Юминов

Происшествия
Летевший в Китай самолет с главой МИД Швейцарии перенаправили в Москву
Фото: Unsplash

Самолет швейцарских ВВС, летевший из Новосибирска в Ханчжоу, отправился в Москву по технической причине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пятницу, 26 ноября.

— Самолет Falcon 900EX, принадлежность — Швейцарские военно-воздушные силы, рейс Новосибирск — Ханчжоу. Возврат на аэродром вылета Новосибирск («Толмачево») по технической причине, — рассказал собеседник агентства.

Борт вылетел после устранения неисправности в аэропорт «Домодедово» по технической причине, вскоре он благополучно приземлился. Одним из пассажиров воздушного судна является глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Ожидалось, что министр встретится 27 ноября с китайским коллегой Ван И. Стороны намеревались обсудить развитие двусторонних отношений, отмечает РИА Новости.

26 ноября сообщалось, что пассажирка самолета Airbus A320, который следовал рейсом Санкт-Петербург — Наманган, родила на борту лайнера. Из-за этого воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде. Отмечается, что врачи оценили состояние здоровья женщины как хорошее.

Читайте также:
Китай Швейцария Аэропорт Домодедово
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте