Летевший в Китай самолет с главой МИД Швейцарии перенаправили в Москву

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Самолет швейцарских ВВС, летевший из Новосибирска в Ханчжоу, отправился в Москву по технической причине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пятницу, 26 ноября.

— Самолет Falcon 900EX, принадлежность — Швейцарские военно-воздушные силы, рейс Новосибирск — Ханчжоу. Возврат на аэродром вылета Новосибирск («Толмачево») по технической причине, — рассказал собеседник агентства.

Борт вылетел после устранения неисправности в аэропорт «Домодедово» по технической причине, вскоре он благополучно приземлился. Одним из пассажиров воздушного судна является глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Ожидалось, что министр встретится 27 ноября с китайским коллегой Ван И. Стороны намеревались обсудить развитие двусторонних отношений, отмечает РИА Новости.

26 ноября сообщалось, что пассажирка самолета Airbus A320, который следовал рейсом Санкт-Петербург — Наманган, родила на борту лайнера. Из-за этого воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде. Отмечается, что врачи оценили состояние здоровья женщины как хорошее.