Самолет экстренно приземлился в Нижнем Новгороде из-за родов пассажирки

Фото: Pexels

Пассажирка самолета Airbus A320, который следовал рейсом Санкт-Петербург — Наманган, родила на борту лайнера в пятницу, 26 ноября.

Из-за этого воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал AviaChatChannel.

Отмечается, что врачи оценили состояние здоровья женщины как хорошее.

Вечером 25 ноября в аэропорту Шереметьево пассажиров попросили по громкой связи покинуть помещение. Позже выяснилось, что это была учебная тревога.