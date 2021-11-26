Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Самолет экстренно приземлился в Нижнем Новгороде из-за родов пассажирки

Юлия Курганова

Общество
Самолет экстренно приземлился в Нижнем Новгороде из-за родов пассажирки
Фото: Pexels

Пассажирка самолета Airbus A320, который следовал рейсом Санкт-Петербург — Наманган, родила на борту лайнера в пятницу, 26 ноября.

Из-за этого воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал AviaChatChannel.

Отмечается, что врачи оценили состояние здоровья женщины как хорошее.

Вечером 25 ноября в аэропорту Шереметьево пассажиров попросили по громкой связи покинуть помещение. Позже выяснилось, что это была учебная тревога.

Читайте также:
Самолеты роды Пассажиры
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте