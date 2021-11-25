Пассажиров эвакуируют в аэропорту Шереметьево

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В московском аэропорту Шереметьево эвакуируют пассажиров. Об этом сообщил в четверг, 25 ноября, Telegram-канал «Новости Москвы».

Людей просят покинуть воздушную гавань из-за технических неполадок.

Подробности уточняются.

IMG_5305.MP4 / Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

Позже в аэропорту сообщили, что это была учебная тревога.

24 ноября аэропорт «Домодедово» рассказал о трудностях в работе из-за снегопада. Воздушная гавань из-за сильного снегопада периодически закрывает взлетно-посадочные полосы для очистки снега.