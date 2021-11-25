Пассажиров эвакуируют в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево эвакуируют пассажиров. Об этом сообщил в четверг, 25 ноября, Telegram-канал «Новости Москвы».
Людей просят покинуть воздушную гавань из-за технических неполадок.
Подробности уточняются.
Позже в аэропорту сообщили, что это была учебная тревога.
24 ноября аэропорт «Домодедово» рассказал о трудностях в работе из-за снегопада. Воздушная гавань из-за сильного снегопада периодически закрывает взлетно-посадочные полосы для очистки снега.
Читайте также: