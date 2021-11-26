Зеленский выступил против принятия закона о переходном периоде в Донбассе

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Принятие закона о переходном периоде в Донбассе способно привести к эскалации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 ноября.

— Что касается переходного правосудия, сегодня мы можем делать, что хотим, мы свободное государство. Но я не считаю, что мы сейчас должны продвигать этот вопрос, — рассказал глава государства.

Дело не в том, что Россия против этого документа, это лишь один из принципов, которые могут привести к эскалации, уточнил он. Союзники Киева также не особенно позитивно реагируют на предмет переходного правосудия, приводит слова Зеленского РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.