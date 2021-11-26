Уголовное дело возбудили после падения собаки из окна квартиры в Люберцах

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Россия, Московская область, Люберцы Карта всех событий

Уголовное дело о жестоком обращении с животными завели после того, как из квартиры на 14-м этаже в Люберцах выбросили собаку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы региональной прокуратуры Наталия Григорьева в пятницу, 26 ноября.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 23 ноября. Неизвестный выбросил собаку из окна квартиры, которая расположена на 14-м этаже жилого дома. В результате питомец погиб.

Надзорное ведомство потребовало возбудить по данному факту уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

— Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры, — добавила Наталия Григорьева.

Несколько дней назад глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после того, как в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о ДТП, которое случилось в Подмосковье: на трассе водитель сбил лося и скрылся с места аварии.

Он оставил умирать животное в канаве. В сюжете сообщили, что лось пролежал около обочины несколько дней, пока его не нашел местный егерь. Но состояние животного сильно ухудшилось, и теперь его могут умертвить.