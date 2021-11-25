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Глава СК поручил проверить информацию о сбитом лосе в Московской области

Юлия Курганова

Происшествия
Глава СК поручил проверить информацию о сбитом лосе в Московской области
Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по информации СМИ о сбитом лосе. Об этом сообщила в среду, 24 ноября, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о ДТП, которое случилось в Подмосковье, в результате которого на трассе водитель сбил лося и скрылся с места аварии. Он оставил умирать животное в канаве. В сюжете сообщили, что лось пролежал около обочины несколько дней, пока его не нашел местный егерь. Но состояние животного сильно ухудшилось, и теперь его могут умертвить.

Отмечается, что в ходе проверки изучат все обстоятельства дела, в том числе и со стороны бездействия контролирующих органов, которые допустили жестокое обращение с животным.

22 ноября депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин признался в незаконной охоте на лося. Он сообщил, что раскаивается после незаконной охоты на животное в Саратовской области.

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