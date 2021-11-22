«Я раскаиваюсь»: Рашкин признался в незаконной охоте на лося
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что раскаивается после незаконной охоты на лося в Саратовской области.
— Я никогда не выписывал на себя, никогда не проверял, так было заведено. Не только в этот раз, я никогда не проверял, — рассказал парламентарий о проверке разрешений на отстрел животных.
Депутат добавил, что это его ошибка, в которой он раскаивается и по причине которой также не спит «достаточно много» ночей. Рашкин считает себя «морально виновным» и готов купить лосиху, чтобы выпустить ее в Саратовской области, отмечает Пятый канал.
Дело Валерия Рашкина
29 октября МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин. В тот же день дело передали в Следственный комитет.
По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем.
В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.