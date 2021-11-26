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Зеленский назвал главную ошибку на посту президента Украины

Иван Юминов

Политика
Зеленский назвал главную ошибку на посту президента Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что главной ошибкой на посту считает доверие к кадрам.

— Доверие — это глобальная ошибка, что касается ошибок в некоторых кадровых решениях. Разным людям, причем как опытным, так и не очень, — рассказал глава государства.

Еще одной ошибкой лидер назвал действия в отношениях с Россией. Несмотря на то, что многие вещи зависят от Москвы на 99 процентов, Киеву следовало сильнее действовать с точки зрения договоренностей, добавил он.

Данная ситуация поправима, но не все проблемы можно решить в «спринтерском» режиме, признался президент. Из-за этого пришлось перейти из спринта в более длительную программу, приводит слова Зеленского РИА Новости.

26 ноября Зеленский вступил в словесный конфликт с журналистом Юрием Бутусовым в ходе пресс-марафона. Тактика главы государства, как уверен последний, заключается в том, чтобы оболгать людей, а затем «весело уйти».

Зеленский должен прийти на допрос к следователю по делу о захвате бойцов ЧВК «Вагнер», добавил Бутусов. Украинский лидер в свою очередь обвинил Бутусова в работе на олигарха Игоря Коломойского. Зеленский напомнил, что был в нормальных отношениях с журналистом, когда стал президентом.

Однако Бутусов, по мнению главы государства, вскоре обиделся на него из-за того, что не получил никакой должности. По его словам, журналист виновен в гибели людей в Донбассе, так как он опубликовал информацию об использовании беспилотника Bayraktar.

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