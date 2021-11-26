В Госдуме поздравили Терентьева с победой в спринте на этапе Кубка мира

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Российский лыжник Александр Терентьев представляет собой новое поколение, от которого не ждали победы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в пятницу, 26 ноября.

— Не каждый день удается обыграть Йоханнеса Клебо. Терентьев — наше молодое поколение, про которое норвежцы, видимо, еще не в курсе, — рассказал парламентарий.

Терентьев стал первым в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке. Свищев предположил, что спортсмен благодаря этой победе отобрался на Олимпийские игры в Пекине, отмечает «Спорт-Экспресс».

26 ноября сообщалось, что российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак не смогли выйти в финал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке. Непряева пришла к финишу третьей в первом забеге, а Ступак стала пятой во втором забеге. Таким образом в финал вышли шведки Майя Дальквист, Юханна Хагстрем и Фрида Карлссон, финки Катри Люлюнпера и Йоанна Матинтало, а также норвежка Майкен Фалла.