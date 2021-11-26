Лыжницы Непряева и Ступак не вышли в финал спринта на этапе Кубка мира

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Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак не смогли выйти в финал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке.

Непряева пришла к финишу третьей в первом забеге, а Ступак стала пятой во втором забеге. Таким образом в финал вышли шведки Майя Дальквист, Юханна Хагстрем и Фрида Карлссон, финки Катри Люлюнпера и Йоанна Матинтало, а также норвежка Майкен Фалла.

25 ноября СМИ сообщили, что немецкий специалист Ральф Рангник покинет пост руководителя по спорту и развитию в московском футбольном клубе «Локомотив» и станет временным главным тренером английского «Манчестер Юнайтед». Рангник подписал контракт с «красными дьяволами» до конца сезона. При этом еще два года он будет работать консультантом клуба.

21 ноября норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». По заявлению клуба, это решение было очень сложным для руководства. Уточняется, что 20 ноября «МЮ» крупно проиграл «Уотфорду» в матче Английской премьер-лиги, после чего руководством клуба было проведено экстренное заседание.