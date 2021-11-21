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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер покинул свой пост

Евгений Белоусов

Спорт
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер покинул свой пост
Фото: Twitter/@ManUtd

Норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом 21 ноября сообщили на сайте клуба.

По заявлению клуба, это решение было очень сложным для руководства.

— Оле всегда будет легендой «Манчестер Юнайтед», и мы с сожалением приняли это трудное решение. Хотя последние несколько недель были разочаровывающими, они не должны заслонить всю работу, которую он проделал за последние три года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 20 ноября «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Уотфорду» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ), после чего руководством клуба было проведено экстренное заседание.

17 ноября сборные Аргентины и Бразилии по футболу сыграли вничью в матче 13-го тура латиноамериканской квалификации. Благодаря этому результату аргентинская сборная обеспечила себе минимум четвертое место в отборе, дающим право участвовать в чемпионате мира, который пройдет в 2022 году в Катаре.

В августе этого года Криштиану Роналду перешел из Ювентуса в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал в 2003–2009 годах. Контракт «МЮ» с 36-летним Роналду рассчитан на два года. Соглашение имеет возможность продления еще на сезон при условии получения рабочей визы.

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