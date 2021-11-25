Рангник станет временным главным тренером «Манчестер Юнайтед»

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Немецкий специалист Ральф Рангник покинет пост руководителя по спорту и развитию в московском футбольном клубе «Локомотив» и станет временным главным тренером английского «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic в четверг, 25 ноября.

Рангник, по данным издания, подписал контракт с «красными дьяволами» до конца сезона. При этом еще два года он будет работать консультантом клуба, отмечает The Athletic.

21 ноября норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». По заявлению клуба, это решение было очень сложным для руководства. Уточняется, что 20 ноября «МЮ» крупно проиграл «Уотфорду» в матче Английской премьер-лиги, после чего руководством клуба было проведено экстренное заседание.

25 ноября в РФС сообщили, что игрок московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев получил награду за оказание первой помощи игроку «Ахмата» Зорану Нижичу.

Нижич 14 августа 2020 года в матче РПЛ со «Спартаком» потерял сознание после попадания мяча в голову. Соболев, нанесший удар по мячу, оказал первую помощь игроку.