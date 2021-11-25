Соболева наградили за оказание первой помощи игроку «Ахмата» Нижичу

Фото: twitter/rfsruofficial

Игрок московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев получил награду за оказание первой помощи игроку «Ахмата» Зорану Нижичу. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) в четверг, 25 ноября.

— Александр Соболев получил награду «За образцовое поведение и храбрость» от Европейского комитета Fair Play, — говорится в сообщении.

Нижич 14 августа 2020 года в матче РПЛ со «Спартаком» потерял сознание после попадания мяча в голову. Соболев, нанесший удар по мячу, оказал первую помощь игроку, отмечается на странице РФС в Twitter.

24 ноября «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1.

Хозяева отличились дублем Александра Соболева (3-я и 28-я минуты). Гости ответили единственным мячом Элифа Элмаса (64-я).

Красно-белые по результатам пяти матчей возглавляют группу с семью очками. «Спартак» сыграет 9 декабря в гостях с «Легией», а «Наполи» примет дома «Лестер».

22 ноября сообщалось, что Ашота Хачатурянца единогласно избрали президентом РПЛ. 5 октября его назначили исполняющим обязанности главы лиги после ухода с поста бывшего президента РПЛ Сергея Прядкина.