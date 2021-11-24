«Спартак» вышел на первое место в группе ЛЕ после победы над «Наполи»

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Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» в матче группового этапа Лиги Европы (ЛЕ). Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1.

Хозяева отличились дублем Александра Соболева (3-я и 28-я минуты). Гости ответили единственным мячом Элифа Элмаса (64-я).

Красно-белые по результатам пяти матчей возглавляют группу с семью очками. «Спартак» сыграет 9 декабря в гостях с «Легией», а «Наполи» примет дома «Лестер».

22 ноября сообщалось, что Ашота Хачатурянца единогласно избрали президентом Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). 5 октября его назначили исполняющим обязанности главы лиги после ухода с поста бывшего президента РПЛ Сергея Прядкина.

Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко, Валерия Филатова, Евгения Гинера, Юрия Заварзина, Михаила Воронцова и Прядкина. Последний оставил пост президента РПЛ 5 октября.

Специалист проработал на своей должности на протяжении 14 лет. Прядкин объявил о своих планах оставить пост на общем собрании клубов РПЛ.