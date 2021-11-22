Ашот Хачатурянц стал президентом Российской футбольной премьер-лиги

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Ашота Хачатурянца единогласно избрали президентом Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) в понедельник, 22 ноября.

5 октября Хачатурянца назначили исполняющим обязанности главы лиги после ухода с поста бывшего президента РПЛ Сергея Прядкина.

— Ашот Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и.о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007) и Сергея Прядкина (2007-2021), — говорится на сайте лиги.

Сергей Прядкин оставил пост президента Российской футбольной премьер-лиги во вторник, 5 октября. Специалист проработал на своей должности 14 лет. Прядкин объявил о своих планах оставить пост на общем собрании клубов РПЛ.

В текущем году это не единственное громкое изменение в российском спорте. Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Он возглавлял сборную с 2016 года, под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

26 июля в РФС сообщили, что Валерий Карпин подписал контракт и стал главным тренером отечественной сборной. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие и подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.