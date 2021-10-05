Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин / Фото: Скриншот видео Youtube-канала LifeNews Sports

Сергей Прядкин оставил свой пост президента Российской футбольной премьер-лиги. Об этом во вторник, 5 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Специалист проработал на своей должности 14 лет.

В текущем году это не единственное громкое изменение в российском спорте.

26 июля в РФС сообщили, что Валерий Карпин подписал контракт и стал главным тренером отечественной сборной. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие и подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Он возглавлял сборную с 2016 года, под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.