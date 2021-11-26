Рогвардейцы трогательно поздравили матерей с «профессиональным» праздником

Фото: пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии организовали ведомственную акцию «С любовью к маме», приуроченную ко Дню матери, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В рамках акции солдаты, сержанты и офицеры войск национальной гвардии РФ из разных регионов России поздравили своих мам с праздником, написав им письма на специально подготовленных бланках.

Кроме того, для военнослужащих организовали видеосвязь с родителями.

Также в ведомстве сняли тематические телепроекты, героинями которых стали его сотрудницы. Дети росгвардейцев записали видеопоздравления для мам в стихах.

— С особым трепетом и вниманием отнеслись в войсках к организации и проведению встреч с матерями и вдовами боевых товарищей, погибших при исполнении служебного и воинского долга, — отметили в пресс-службе.

Военные музыканты под окнами перинатальных центров исполнили для молодых мам популярные мелодии.

Видео: пресс-служба Росгвардии

До этого сообщалось, что представители ГУ Росгвардии по Московской области с начала года провели в учреждениях образования региона 150 «Уроков мужества».