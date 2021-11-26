Кинотеатр «Москино Вымпел» закроется на капитальный ремонт

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Россия, Москва, улица Коминтерна, 8 Карта всех событий

Кинотеатр «Москино Вымпел», расположенный на северо-востоке столицы, с 29 ноября закрывается на капитальный ремонт. Об этом сообщается на сайте киносети.

— В процессе ремонта мы заменим экран и установим новые, более удобные кресла, увеличим расстояние между рядами, поменяем акустическую систему. В большом и малом залах вместе с креслами будет заменено напольное покрытие, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в малом зале обновят акустические панели стен и потолков. Кроме того, в кинотеатре оборудуют детскую зону.

В киносети добавили, что завершить ремонт планируют уже в феврале — марте 2022 года.

Ранее москвичей предупредили, что с 27 ноября будет закрыт Южный вестибюль станции метро «Нагатинская» для строительства транспортно-пересадочного узла.

До этого стало известно, что летом следующего года начнутся работы по капитальному ремонту в здании Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького. По словам нового генерального директора театра Владимира Кехмана, этот процесс займет не более четырех месяцев. При этом во время ремонта театр будет продолжать работать.