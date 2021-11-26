Москвичей предупредили о закрытии южного вестибюля станции «Нагатинская»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, метро Нагатинская Карта всех событий

Южный вестибюль станции метро «Нагатинская» будет закрыт с 27 ноября для строительства транспортно-пересадочного узла. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что сама станция в это время будет работать.

— Для входа и выхода пользуйтесь северным вестибюлем (выходы 4—6). Выходы 1—3 будут работать только для входа и выхода на платформу Нагатинская к пригородным электропоездам, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

До этого в Дептрансе рассказали, что в московском метрополитене существует «станция-призрак», которая не отображена на общей схеме метро. Речь идет о станции «Троице-Лыково». Пассажиры могут ее увидеть, если близко подойдут к окну левой двери, пока едут от станции «Крылатское» до «Строгино». Необходимо быть внимательными: поезд проедет быстро и не остановится.

На станции находится небольшая платформа и много служебных помещений: кабина дежурного, электроподстанция, вентиляционная шахта и много запутанных коридоров.