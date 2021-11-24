Дептранс рассказал о «станции-призраке», которой нет на схеме московского метро

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, метро Крылатское Карта всех событий

В московском метрополитене существует «станция-призрак», которая не отображена на общей схеме метро. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

По информации канала, это станция «Троице-Лыково». Пассажиры могут ее увидеть, если близко подойдут к окну левой двери, пока едут от станции «Крылатское» до «Строгино». Необходимо быть внимательными: поезд проедет быстро и не остановится.

На станции находится небольшая платформа и много служебных помещений: кабина дежурного, электроподстанция, вентиляционная шахта и много запутанных коридоров. Нет только пассажиров.

Отмечается, что станция расположена на самом длинном перегоне метрополитена. Есть правило, что в перегонках такой длины должны быть дополнительные эвакуационные выходы, чтобы поезд мог не доезжать до основной станции, а высадить пассажиров быстрее. Это именно один из таких выходов, передает Telegram-канал.

22 ноября в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что за период с 1997 года по настоящее время в Московском метрополитене провели несколько модных показов, шоу и выставок.