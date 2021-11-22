Москвичам рассказали о модных показах и выставках, которые проводили в метро

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, метро Достоевская Карта всех событий

За период с 1997 года по настоящее время в Московском метрополитене провели несколько модных показов, шоу и выставок. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 22 ноября.

Так, в 1997 году показ в подземке устроил модный дом Givenchy.

— Полный люкс начинался с самого пути до подиума: гости ехали туда на спецпоездах, а официанты подавали соки и шампанское, — отметили в ведомстве.

В 2016 году на станции метро «Достоевская» организовал шоу российский дизайнер Alexander Terekhov. Для этого остановочный пункт пришлось полностью закрыть для пассажиров.

— Вместо прессволла бренд использовал панно «Преступление и наказание», «Идиот» и «Бесы», а приглашения для гостей выглядели как разовый билет в метро, — уточнили в пресс-службе.

Через три года в метрополитене состоялся показ в рамках Moscow Fashion Week. На станции «Деловой центр» свои коллекции продемонстрировали дизайнеры Даниил Анциферов, Kruzhok, RUSHEV, Sorry I`m not, Etudes, Carne Bollente, Husky, Ли-Лу и многие другие.

— На «Воробьевых горах» в 2019 году прошла выставка костюмов из коллекции известных российских дизайнеров. В 10 стендах можно было увидеть оригинальные наряды из коллекций Валентина Юдашкина, Славы Зайцева, Виктории Андреяновой, Ирины Крутиковой и других, — рассказали в Дептрансе.

В этом году на Северном речном вокзале прошел модный показ молодых дизайнеров-студентов Антверпенской академии искусств.

— Коллекция Ульяны Добровольской и Федора Дьяконова — дебютная, полностью посвящена Мосметро. Работу курировала Рената Литвинова, она даже по подиуму прошла в двух платьях, — говорится в сообщении.

Столичное метро в последнее время часто используют для необычных целей. Так, две пары молодоженов решили провести торжественную церемонию бракосочетания на станции столичного метрополитена «Маяковская» в красивую дату 21 ноября.