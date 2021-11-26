Украинская журналистка пострадала после пресс-марафона Зеленского

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Охрана президента Владимира Зеленского нанесла травмы журналистке Анне Дзьобе после пресс-марафона главы государства. Об этом сообщает телеканал «Прямой» в пятницу, 26 ноября.

— После завершения пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского представители его охраны начали блокировать неаккредитованных журналистов, рядом со зданием. В результате они нанесли травмы журналистке «Прямого» Анне Дзьобе, — говорится в сообщении.

За спинами журналистов, ожидавших президента, стоял легковой автомобиль. Вскоре в него, по ее словам, судя по всему, сел Зеленский.

После этого правоохранители начали блокировать журналистов, а Дзьобу толкнули на капот, откуда она упала на землю. Журналистка получила травму и ожидает прибытия скорой помощи, отмечается на сайте «Прямого».

26 ноября Зеленский посетовал, что из-за журналистов он больше не может отдохнуть в Киеве. Из-за журналистов его дети не могут быть без охраны и почти никогда ничего не празднуют, добавил он. Зеленский, по собственному признанию, живой человек и обладает правом на личную жизнь.