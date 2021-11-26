Путин договорился с Алиевым и Пашиняном о демаркации границы их стран

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николой Пашиняном достигнута договоренность о создании механизмов демаркации границы между их странами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 26 ноября.

— Хотел бы отметить также и то, что мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них — это создание механизмов. До конца этого года мы договорились это сделать, — демаркации и делимитации границ между двумя государствами, — рассказал российский лидер.

Глава государства выразил надежду, что это произойдет как можно скорее. Никаких препятствий для создания данных механизмов нет, приводит слова Путина сайт Кремля.

При этом по итогам переговоров Путин подарил Алиеву и Пашиняну оливковые ветви.

16 ноября сообщалось, что Армения и Азербайджан при посредничестве России объявили перемирие. Азербайджан, как уточнили в Минобороны Армении, использовал артиллерию и бронетехнику различных калибров.

Из-за действий Армении противник имеет «большие потери» в живой силе, утверждают в министерстве. При этом погиб как минимум один армянский солдат, а еще 13 попали в плен.

В тот же день министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с главой Минобороны России Сергеем Шойгу ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Папикян подчеркнул, что вторжение азербайджанской армии на территорию Армении является грубым нарушением трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.