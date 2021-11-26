Путин условился с Пашиняном и Алиевым совместно решать оставшиеся задачи в регионе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились активизировать совместные усилия по решению оставшихся задач. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 26 ноября.

— Подтвердили приверженность дальнейшему последовательному выполнению и неукоснительному соблюдению всех положений заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года в интересах обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа. Договорились активизировать совместные усилия, направленные на скорейшее решение остающихся задач, вытекающих из заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, — говорится в сообщении.

Лидеры условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности на границе Армении и Азербайджана. Путин, Алиев и Пашинян договорились вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между двумя странами с последующей ее демаркацией, отмечается на сайте Кремля.

16 ноября сообщалось, что Армения и Азербайджан при посредничестве России объявили перемирие. Азербайджан, как уточнили в Минобороны Армении, использовал артиллерию и бронетехнику различных калибров.

Из-за действий Армении противник имеет «большие потери» в живой силе, утверждают в министерстве. При этом погиб как минимум один армянский солдат, а еще 13 попали в плен.

В тот же день министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с главой Минобороны России Сергеем Шойгу ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Папикян подчеркнул, что вторжение азербайджанской армии на территорию Армении является грубым нарушением трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.