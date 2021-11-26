Власти Москвы разработали механизм получения медотвода от вакцинации против коронавируса

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Столичное правительство создало механизм получения медицинского отвода от вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Получение справки по новому алгоритму станет возможным с 2 декабря.

В департаменте напомнили, что Минздрав России утвердил порядок выдачи и формы справок о наличии медотвода от вакцинации или о факте перенесенного заболевания. На их основании человек может получить сертификат с QR-кодом. Фактом получения медотвода будет являться размещенная на портале госуслуг справка.

— Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года. Чтобы отработать технологию формирования медотвода и его передачи на федеральный уровень и, таким образом, минимизировать риски при получении москвичами с реальными медицинскими противопоказаниями к вакцинации электронного сертификата на портале госуслуг, в Москве в опережающем режиме разрабатывается соответствующий механизм. Заранее формируется цифровой регистр медотводов в единой цифровой платформе здравоохранения, — сообщили в ведомстве.

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Кроме этого, клинический комитет для поддержки врачей выдвинул инициативу предусмотреть возможность проведения консультации с экспертами при оценке необходимости медотвода от прививки.

До этого депутаты Мособлдумы поддержали законопроект о введении системы QR-кодов. По их мнению, необходимо ограничить посещение общественных мест для людей, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции.