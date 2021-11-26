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Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства стадиона «Красный Октябрь»

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства стадиона «Красный Октябрь»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Тушинская улица, 16А Карта всех событий

Завершены работы по благоустройству исторического стадиона «Красный Октябрь» в районе Покровском-Стрешневе, где тренировался и играл легенда советского футбола Лев Яшин. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Заменили покрытие футбольного поля, построили раздевалки. Сделали современное освещение, установили площадки для пляжного волейбола и воркаута. У воспитанников спортивных школ района теперь есть отличная база для подготовки, — написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Собянин отметил, что рядом со стадионом появился новый спортивный комплекс, который включает игровые и тренажерные залы, а также два бассейна.

По словам мэра, его открытие запланировано на следующий год.

До этого Сергей Собянин рассказал о благоустройстве природных территорий в Москве. По словам мэра, власти города стараются обустроить эти территории так, чтобы жителям было комфортно и безопасно гулять в них, заниматься спортом и приходить туда с детьми. Однако большая часть природных территорий города остается с минимальным вмешательством человека, с тропиночной сетью для прогулок.

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