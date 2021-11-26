ВОЗ сообщила о распознавании ПЦР-тестами штамма «омикрон» COVID-19

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Существующие ПЦР-тесты способны выявлять новый штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ в пятницу, 26 ноября.

— Существующие тесты ПЦР все еще выявляют этот вариант SARS-CoV-2, — говорится в сообщении.

Новый вариант имеет потенциал к более быстрому распространению, но может быть выявлен по выпадению S-гена при тестировании, уточнили в организации. При проведении одного популярного ПЦР-теста один из трех целевых генов не обнаруживается, что позволяет использовать его в качестве маркера «омикрона», отмечает РИА Новости.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

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Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.