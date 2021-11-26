Новые виртуальные лаборатории появились в МЭШ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новые виртуальный лаборатории по математике появились в библиотеке «Московской электронной школы». Среди них: «Теория вероятностей», «Графики функций. Часть 2», «Математическое моделирование», «Математический конструктор» и новая лаборатория по физике «Обработка результатов экспериментов».

Ученики 5-11 классов могут воспользоваться данными виртуальными лабораториями. С их помощью школьники могут расширить знания в области математики и физики, подготовиться к ОГЭ или ЕГЭ и олимпиадам, а также научиться самостоятельно моделировать и проводить исследования разных объектов и явлений.

Некоторые функции лабораторий будут полезные и педагогам. Они смогут составлять творческие задачи, внедрять элементы эксперимента и исследования в уроки. Работать с лабораториями можно как в школе, так и дома, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Лаборатория «Теория вероятностей» позволит провести опыты с кубиками или испытания Бернулли, изучить закон больших чисел и метод Монте-Карло.

В лаборатории «Математическое моделирование» ученики смогут узнать о кинематике автомобильного колеса, силовых полях и планетных системах.

Лаборатория «Обработка результатов эксперимента» подарит знания в области физических экспериментов и получить количественные данные о координатах, размерах объектов, их взаимном расположении, а также об изменении этих параметров с течением времени.

Лаборатория Графики функций. Часть 2» даст возможность поработать с динографиками и преобразованиями графиков функций.

Кроме этого, в библиотеке «МЭШ» начал свою работу «Математический конструктор». С его помощью школьники смогут создавать интерактивные динамические чертежи, сильно отличающиеся от традиционного геометрического чертежа или графика функции на бумаге.

Виртуальные лаборатории «Московской электронной школы» — современный инструмент для изучения свойств объектов и явлений, проведения экспериментов. Они помогают школьникам приобретать знания и навыки, а учителям — применять индивидуальный подход и смешанное обучение в классе для ребят с разным уровнем подготовки. В этом учебном году появились новые виртуальные лаборатории по физике, информатике, биологии и черчению.

Кроме того, в библиотеке МЭШ появилась новая виртуальная лаборатория по черчению. Она предназначена для учеников 7–11-х классов и помогает изучать чертежи и материалы различной сложности.

В начале ноября в мобильном приложении «Дневник МЭШ» стал доступен сервис «Портфолио учащегося». Там будут храниться все достижения школьника — его успехи в учебе, в научных и спортивных конкурсах, олимпиадах, проектной, исследовательской и творческой деятельности. Такое портфолио станет настолько наглядным, что с его помощью можно анализировать дальнейший путь в обучении ребенка.

Ученикам доступны четыре категории: «Учеба», «Наука», «Спорт» и «Творчество». В каждой из них есть разделы с наградами, успеваемостью или посещенными конференциями. Своими результатами также можно делиться с друзьями или родителями. Подробнее о новом сервисе можно узнать в инструкции и с помощью видео.