Байден призвал к вакцинации после выявления штамма COVID-19 «омикрон»

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Президент США Джо Байден заявил, что после выявления нового штамма коронавируса «микрон» — вакцинация является необходимой. Именно вакцинация позволит остановить распространение нового вида COVID-19. Заявление политика опубликовано на сайте Белого дома.

— Новости об этой новой разновидности должны как никогда ясно показать, почему данная пандемия не закончится, пока мы не проведём вакцинацию по всему миру, — говорится в обращении Джо Байдена.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

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Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.