Волочкова рассказала о своем новом избраннике

Фото: instagram/volochkova_art

У российской балерины и блогера Анастасии Волочковой появился новый роман. Артистка рассказала подробности об избраннике, а также высказалась о его бывших женах.

Несмотря на то, что Волочкова не рассказывает публике о своей личной жизни — она все же поделилась, что сейчас встретила достойного мужчину. После неудачных отношений балерина познакомилась с Владимиром.

О новом избраннике стало известно в беседе с блогером Идой Галич. Однако Волочкова заявила, что у партнера уже было несколько разводов.

— Ни с того ни с сего начали появляться его жены. Одну из них он десять лет не слышал. У Володи есть дочка, которой он исправно платит алименты. Также заявила о себе какая-то теща от первого брака, какие-то родственники, — пожаловалась артистка на канале МУЗ-ТВ, пишет ФАН.

Новый ухажер российской балерины работает в структуре РЖД и смущен излишним вниманием к себе. Волочкова призналась, что дорожит новыми отношениями.

24 ноября Волочкова рассказала поклонникам о новой стрижке и обновленном цвете волос. Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в личном блоге. Волочкова появилась перед публикой в яркой шелковой пижаме на фоне богатого убранства собственного дома. Образ дополнили естественный макияж и аккуратная укладка.