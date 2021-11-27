Каток на ВДНХ предлагает посетителям получить страховку от травм

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В этом сезоне посетители катка на ВДНХ смогут получить страхование от несчастных случаев. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Также он отметил, что для посетителей будут доступны и другие новые услуги.

— Среди новых сервисов сезона - абонемент на посещение и билеты с открытой датой, страхование от несчастного случая, скидки для организованных групп от 50 человек, специальные праздничные предложения для участников программы лояльности «Друзья ВДНХ» и возможность заказа музыкальных композиций, — рассказал Жестков Агентству городских новостей «Москва».

С понедельника по пятницу каток можно будет посетить с 11:00 до 23:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. Для гостей подготовлены раздевалки, два пункта заточки коньков, медпункт, девять уличных точек питания и ресторан. Три основных павильона проката, детский и экспресс-павильон для гостей со своими коньками также находятся на территории катка.

В пятницу, 26 ноября, на ВДНХ начал свою работу самый большой каток столицы. Площадь ледового покрытия на ВДНХ составляет более 20,5 тысяч квадратных метров. Каток будет работать до 27 февраля 2022 года.