Столичный Стройкомплекс ответил почти на 20 тысяч вопросов о реновации

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С начала текущего года на горячую линию столичного Стройкомплекса поступило почти 20 тысяч обращений от граждан. В основном их вопросы касались реализации программы реновации. Половина запросов — по работе Московского фонда реновации жилой застройки. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Кроме этого, наиболее распространенные вопросы касались порядка предоставления жилых помещений и приобретения дополнительных метров, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Единый контактный центр столичного Стройкомплекса был создан в марте 2017 года. На горячей линии желающие могут узнать оперативную и актуальную информацию по всем вопросам, относящимся к компетенции Стройкомплекса, в том числе об объектах капитального строительства, особенностях получения разрешительных документов, а также о реализации программы реновации.

Обратиться в контактный центр можно по телефону: +7 499 401-01-01 или электронной почте: help@str.mos.ru. Обращения принимают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

20 ноября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что темпы строительства жилых построек в Москве по программе реновации будут расти в ближайшие годы. По его оценкам, в течение ближайших пяти лет в столице построят около 5,5 миллиона квадратных метров нового жилья.