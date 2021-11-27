Согласован проект улично-дорожной сети у ТПУ «Нижегородская»

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Проект проект улично-дорожной сети у транспортно-пересадочного узла «Нижегородская» был согласован. Об этом сообщила пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Уточняется, что для объекта «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Рязанская» («Нижегородская улица»)» Москомэкспертиза уже согласовала необходимую документацию.

— Этап второй «Технологическая часть терминала №1» по адресу: Нижегородский район, Юго-Восточный административный округ Москвы. В рамках проекта запланировано строительство новой улично-дорожной сети для обслуживания ТПУ «Нижегородская», благоустройство прилегающей территории и прокладка инженерных коммуникаций, — говорится в сообщении.

Проектная документация также включает в себя строительство подъездных дорог к терминалу №1 и к объекту обслуживания пассажиров, а также создание разворотного кольца для общественного транспорта вблизи здания ТПУ на станции метро «Рязанская».

Отмечается, что в рамках проекта запланирован капитальный ремонт 1-го Карачаровского проезда, строительство участка Проектируемого проезда №3479, а также строительство участка Орехово-Зуевского проезда от 1-го Карачаровского проезда до подъездной дороги к терминалу ТПУ.

Кроме этого, в пресс-службе добавили, что также предполагается организация парковочных мест для сотрудников и персонала ТПУ, устройство зарядных станций для электробусов и светофора, переустройство сети связи, сетей уличного освещения и электрических кабелей. Работы также предусматривают комплексное благоустройство территории с разбивкой газонов, размещением пешеходных дорожек, строительством новой сети дождевой канализации, уличного освещения и электроснабжения.

— Работы по проекту будут проводиться с выходом на проезжую часть Рязанского и Орехово-Зуевского проспектов. Также во время ремонта запланировано устройство деревянных настилов для пешеходов, приспособленных для передвижения по ним маломобильных граждан, нанесение временной дорожной разметки и установка дорожных знаков, — заключил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

20 ноября Леонов сообщил о том, что в многоквартирном четырехэтажном жилом доме в Большом Харитоньевском переулке пройдет капитальный ремонт. Он отметил, что дом является исторической ценностью и градоформирующим объектом.