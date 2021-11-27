Эксперт перечислила причины подорожания картофеля

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Несмотря на ежегодную тенденцию уменьшения цен на овощи, которые входят в борщевой набор — текущий год стал исключением. Обычно цена снижается в период сбора урожая, но в этом году он стал не самым лучшим, и это привело к росту цен. В частности, на картофель. Об этом рассказала исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая.

— Осенью цена на картофель всегда минимальна, так как собран новый урожай, и он поступает в торговые точки. Однако поcле завершения сбора урожая овощей начинается значительное повышение цен, которое продолжается до следующего лета. Причем, наиболее значительный рост происходит не по каким-то экзотическим позициям, а по тем, которые растут в России, — отметила эксперт в интервью агентству «Прайм».

Плохой урожай Строгая смогла объяснить тем, что были нарушены многие зарубежные каналы поставок из-за пандемии. Это также делает дороже иностранную продукцию. Дефицит удобрений тоже мог повлиять на рост цен и урожайность.

Однако Марина Строгая заключила, что постепенное повышение цен на овощи происходит ежегодно и носит сезонный характер. Но инфляционные факторы, которые сыграли определенную роль в этом году, усугубили данную ситуацию.

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