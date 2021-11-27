Гинцбург: Назальной вакциной против COVID-19 прививали детей

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Маленьких детей прививали назальной вакциной против коронавирусной инфекции — негативных последствий обнаружено не было. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург сообщил, что сам привился назальной вакциной.

— Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились, — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Ранее глава Центра имени Гамалеи поделился, что существует несколько вариантов исследования назальной вакцины от коронавируса.

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24 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вакцинацию от коронавируса назальным препаратом. Вакцину необходимо вдыхать поочередно каждой ноздрей, уточнил он.

После этого, по его словам, пришлось посидеть 15 минут, все прошло без каких-либо особых ощущений. Россиянам следует не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться, подчеркнул лидер. Путин также рассказал, что его защитные титры снизились спустя полгода после вакцинации.