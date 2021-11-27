Нутрициолог объяснила, сколько воды в день нужно потреблять человеку

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Вода является важной частью жизни для любого человека. Диетологи советуют начинать свой день со стакана воды, а на протяжении дня поддерживать водный баланс. Однако выяснилось, что одинаковой нормы употребления воды не существует. В этом вопросе стоит просто придерживаться определеных рекомендаций. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Гаврикова.

Врач советует ориентироваться на следующие нормы: 30 миллилитров жидкости на 1 килограмм идеальной массы тела.

— Под идеальной массой тела подразумевается середина интервала нормального веса (можно найти табличку в интернете), — объяснила Гаврикова в беседе РИА Новости.

Она отметила, что из всего объема жидкости порядка 70 процентов должно приходиться на воду, а оставшиеся 30 процентов — на другие жидкости.

Можно ориентироваться на цвет мочи в течение дня, она должна быть светлой. Темный цвет означает, что вы употребляете недостаточное количество воды.

Кроме этого, нутрициолог напомнила, что при недостаточном употреблении воды кровь делается более густой и медленнее течет. Из-за этого происходит снижение обеспечения клеток кислородом и ухудшается общее физическое состояние.

— Нарушается концентрация внимания, появляются раздражительность, головная боль, память начинает изменять, замедляется реакция. Помимо этого, при недостатке воды в рационе ухудшается перильстатика кишечника, часто бывают запоры, — заключила Гаврикова.

22 ноября «Вечерняя Москва» писала о том, как увеличить пользу завтрака для здоровья и иммунитета человека. Так, например, диетологи советуют перед употреблением чая или кофе следует выпить стакан воды. Это поддерживает водный баланс организма и пробуждает его после сна.