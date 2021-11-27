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«Облачно, дождь»: синоптики рассказали москвичам о погоде 27 ноября

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
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«Облачно, дождь»: синоптики рассказали москвичам о погоде 27 ноября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В субботу, 27 ноября, жителей столичного региона ожидает облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров покажут от плюс одного до плюс трех градусов. Однако ночью похолодает до минус двух. Москвичей также предупреждают об опасности гололедицы.

В Московской области днем синоптики прогнозируют от минус двух до плюс трех градусов. Ночью — до минус трех.

В этот день ожидается южный ветер. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей Европейской части России ожидает «неоднородная зима». Отмечается, что практически во всех регионах страны будут наблюдаться оттепели и заморозки до минус 20 градусов. Однако на европейской части России такая погода отразится в более значительной степени.

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