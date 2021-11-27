Россия и Китай отвергли идею «Саммита за демократию» под эгидой США

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Россия и Китай не поддерживают идею международного «Саммита за демократию», который должен пройти в декабре по инициативе Соединенных Штатов. По мнению РФ и КНР, мероприятие противоречит развитию современного мирового сообщества и спровоцирует идеологические конфликты. Об этом говорится в совместном обращении российских и китайских послов Анатолия Антонова и Цинь Гана.

— Этот очевидный продукт менталитета времен холодной войны вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые «разделительные линии». Китай и Россия категорически отвергают этот шаг, — говорится в письме дипломатов.

Послы также напомнили, что демократия в их странах существует, а другим государствам лучше заняться своими делами, а не «снисходительно критиковать других».

В обращении также указано, что странам, в которых митинги разгоняют слезоточивым газом, не стоит учить кого-либо демократии.

В письме также говорится, что не стоит использовать принципы демократии для раскола мировой безопасности, передает National Interest.

До этого стало известно, что США пригласили на «саммит за демократию», который пройдет в декабре, 110 стран. В список приглашенных не попали Россия и Китай. Из стран ЕС приглашены все, кроме Венгрии.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдана Безпалько, Штаты целенаправленно совершают провокацию, не приглашая на «саммит за демократию» КНР. Эксперт отметил, что Вашингтон неоднократно накалял отношения с Китаем. Так, недавно под влиянием США Литва открыла представительство Тайваня.