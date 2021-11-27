Шукшина попыталась связаться с пригласившим ее в «красную зону» врачом

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Российская актриса Мария Шукшина заявила, что попыталась выйти на связь с одним из медиков, подписавших открытое письмо на имя некоторых публичных личностей, которые выступают против прививок. Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале.

По словам актрисы, она попыталась выйти на связь с главным врачом Больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денисом Гусевым.

Звезда позвонила к нему в приемную, однако ей ответили, что для связи с врачом необходимо подождать.

— Создавалось впечатление, что телефон рассчитан на прием заказов на платные услуги. Когда мне ответили, спросила, действительно ли это приемная главврача. Мне ответили утвердительно и поинтересовались, по какому вопросу я звоню, — рассказала актриса.

Шукшина сказала, что хотела бы поговорить с врачом о посещении «красной зоны», однако на это ей порекомендовали позвонить на горячую линию по COVID-19.

24 ноября известные российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.

В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза. В письме, опубликованном в «Российской газете», говорится, что врачам известна позиция указанных людей по вопросу о вакцинации от COVID-19.

Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.