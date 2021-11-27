Овечкину наложили швы после попадания шайбы в лицо

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Российский хоккеист Александр Овечкин, который является капитаном американской команды «Вашингтон Кэпиталс», сообщил, что ему наложили несколько швов на лице после попадания в него шайбы.

Спортсмен получил травму во время матча национальной хоккейной лиги с командой «Флорида Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 4:3, однако избежать травмоопасных моментов в этом матче не удалось. В первом периоде матча Овечкин покидал лед и удалялся в раздевалку после того, как шайба попала ему в лицо.

На вопрос журналистов о том, наложили ли хоккеисту швы, он ответил положительно.

— Это был своего рода сигнал проснуться. Славу богу, я не потерял ни одного зуба. Ничего серьезного, — цитирует Овечкина РИА Новости.

27 ноября российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче чемпионата НХЛ против «Флориды». Для Овечкина эти шайбы стали 746-й, 747-й и 748-й в лиге.

Отмечается, что 36-летний россиянин впервые в этом сезоне забросил три шайбы за матч. Однако этот регулярный чемпионат стал для спортсмена 17-м, в котором он оформил хет-трик. Теперь на счету хоккеиста насчитывается 28 хет-триков.