Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по числу хет-триков

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче чемпионата НХЛ против «Флориды». Для Овечкина эти шайбы стали 746-й, 747-й и 748-й в лиге.

Отмечается, что 36-летний россиянин впервые в этом сезоне забросил три шайбы за матч. Однако этот регулярный чемпионат стал для спортсмена 17-м, в котором он оформил хет-трик. Теперь на счету хоккеиста насчитывается 28 хет-триков, пишет официальный Twitter-аккаунт НХЛ.

28 hat tricks in his career and first of 2021-22.@ovi8 has brought the fans at Capital One Arena to their feet three times tonight. 🎩🎩🎩#NHLStats: https://t.co/3nXcGz3Zq9 pic.twitter.com/NNQWgsHKXD — NHL Public Relations (@PR_NHL) November 27, 2021

Благодаря этому результату Александр Овечкин сравнялся с канадскими хоккеистами Марселем Дионни и Бобби Халлом. Российский хоккеист вышел на шестое место в истории лиги.

21 ноября стало известно, что Овечкин вышел на чистое четвертое место по количеству результативных передач в чемпионатах НХЗ среди российских игроков за всю историю.Хоккеист опередил олимпийского чемпиона Павла Дацюка на счету которого 604 передачи. Сам Овечкин отметился в субботнем матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0) дублем и передачей. Этот пас стал для Овечкина 605-м в его карьере.

Кроме того, Овечкин обошел спортсмена Бретта Халла по количеству забитых голов и занял чистое четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Впереди россиянина в рейтинге располагаются только Яромир Ягр с 766 шайбами, Горди Хоу с 801 шайбой и Уэйн Гретцки с 894 голами.