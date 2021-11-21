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Овечкин вышел на четвертое место по количеству передач в НХЛ среди россиян

Евгений Белоусов

Спорт
Овечкин вышел на четвертое место по количеству передач в НХЛ среди россиян
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое четвертое место по количеству результативных передач в чемпионатах НХЗ среди российских игроков за всю историю.

Хоккеист опередил олимпийского чемпиона Павла Дацюка на счету которого 604 передачи. Сам Овечкин отметился в субботнем матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0) дублем и передачей. Этот пас стал для Овечкина 605-м в его карьере.

Первое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ среди россиян занимает Сергей Федоров с 696 передачами. На втором месте стоит Евгений Малкин — 680 передач. Третье место занимает Сергей Зубов, проведший 619 передач.

Кроме того, Овечкин обошел спортсмена Бретта Халла по количеству забитых голов и занял чистое четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Впереди россиянина в рейтинге располагаются только Яромир Ягр с 766 шайбами, Горди Хоу с 801 шайбой и Уэйн Гретцки с 894 голами.

13 ноября игрок петербургского СКА Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР по хоккею. Нападающий забросил шайбу в матче России и Швеции на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Хоккеист, которому на данный момент 16 лет и 339 дней, отличился на 22-й минуте.

Таким образом он обновил достижение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который отличился в возрасте 17 лет и 355 дней. В сезоне 2018/19 Мичков побил рекорд Овечкина, набрав в 26 матчах Открытого чемпионата Москвы по хоккею 109 очков.

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